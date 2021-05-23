Morgan Stanley покупает производителя автокомпонентов Nivel

Инвестиционная компания Morgan Stanley Capital Partners покупает производителя автокомпонентов Nivel Parts & Manufacturing у Kelso & Co.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Интерфакс.

Компании не раскрыли финансовых условий сделки, однако, как отмечает издание, Morgan Stanley Capital Partners обычно инвестирует в компании со стоимостью от $100 млн до $750 млн, EBITDA которых составляет $10-75 млн.

Nivel, созданная в 1968 году, выпускает тормоза, колеса, шины и другие автозапчасти для таких транспортных средств, как гольфкары. В 2004 году компанию приобрела Sentinel Capital Partners. С 2007 года по 2012 год владельцем Nivel была Audax Group, которая затем продала компанию Kelso.

Управляющий директор и глава Morgan Stanley Capital Partners Аарон Сэк заявил, что инвесткомпания делает ставку на устойчивый рост компаний, которые выигрывают от повышенного внимания к проблемам здоровья, а также популярности занятий на свежем воздухе.

Он отметил, что, хотя пандемия была благоприятна для компаний, организующих мероприятия на свежем воздухе, рост спроса не всегда был устойчивым. Сэк сказал, что его команда отказалась от инвестиций в производителей байдарок и каноэ, поскольку долгосрочные тенденции были недостаточно многообещающими.