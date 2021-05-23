Российский трубоукладчик продолжает строительство "Северного потока-2" в германских водах

Российский трубоукладчик "Фортуна" после датской исключительной экономической зоны без остановки продолжает строительство "Северного потока-2" в германских водах.

Об этом свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов, передает Интерфакс-Украина.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) выпустило уведомление о том, что с 22 мая по 30 июня в районе острова Рюген и отмели Адлергрунд будут вестись работы по укладке газопровода.

"Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", - напомнили в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.

"Фортуна" начала работы по укладке одной из недостроенных ниток "Северного потока-2" в феврале. В апреле еще одно российское трубоукладочное судно - "Академик Черский" - начало достройку второй нитки магистрали.

Российский "Газпром" достраивает "Северный поток-2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На 31 марта было уложено по двум ниткам 2339 км магистрали (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток-2". Оставалось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.

Как сообщалось, ранее Министерство финансов США объявило о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток-2".

Так, в списке значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", общество с ограниченной ответственностью "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "Коксохимтранс".

Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".