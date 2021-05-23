Эффективность вакцины Pfizer против "индийского" штамма коронавируса составляет 88%, – исследование

Двойная доза вакцины от COVID-19 почти так же эффективна как против нового штамма коронавируса, который впервые был обнаружен в Индии, так и против доминирующего штамма в Великобритании.

Такой вывод сделан в исследовании Департамента здравоохранения и социального обеспечения Великобритании, сообщает британское правительство, передает Укринформ.

Исследование показало, что вакцина производства Pfizer/BioNTech на 88% эффективна против симптоматического течения заболевания, что вызвал "индийский" штамм. Такой эффективности удалось достичь через две недели после введения пациентам второй дозы медицинского средства.

Отмечается, что это лишь немногим меньше, чем эффективность этой вакцины против "британского" штамма коронавируса, который тоже вызывает беспокойство среди ученых. Против этого штамма вакцина от Pfizer и BioNTech была эффективна на 93%.

В мире по состоянию на утро 23 мая зафиксировали 167,06 млн случаев заражения коронавируса. В частности, выявлено 3,47 млн летальных случая, выздоровели 148 млн человек.