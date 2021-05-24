Банки должны пересмотреть внутренние процессы по управлению реструктуризированными активами, – НБУ

Банки должны осуществить пересмотр внутренних процессов по управлению реструктуризированными активами и определению размера кредитного риска по ним в соответствии с положениями закона Украины №1381-IX от 13 апреля 2021 года.

Соответствующие требования предусмотрено постановлениями правления Национального банка Украины от 19 мая 2021 года №41 и 42 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которые вступают в силу с 22 мая 2021 года.

Так, введенные постановлением №42 нормы предоставляют право банка:

не признавать дефолт должника по кредитам, по которым сформирован резерв на 50% и более процентов вследствие обязательной реструктуризации долга, проведенной в соответствии с законом Украины №1381-IX;

не учитывать при определении приемлемости залога ограничения по обращению банком взыскания/реализации залога, установленные настоящим законом;

не применять во время учета стоимости залога по неработающими активами понижающие коэффициенты к стоимости залога, обращение взыскания/реализацию которой им ограничено.

В то же время постановлением № 41 усовершенствован механизм расчета стоимости ожидаемых денежных потоков с использованием рыночной ставки дисконта для определения варианта урегулирования проблемной задолженности. Указанный механизм расчета соответствует актуальным международным практикам по управлению проблемными активами. Его введение ускорит достижение банками целевых показателей их стратегий по сокращению уровня и объема таких активов.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля 2021 года подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте" №1381-IX, который парламент принял 13 апреля 2021 года.

Законом предусмотрено: