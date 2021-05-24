В Украине зафиксировали 1 334 новых случая COVID-19

На утро 24 мая в Украине зафиксировали 1 334 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 86 детей и 21 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 1 019 человек, умерло 68 пациентов, выздоровело – 6 999. При этом, совершили 16 097 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (190), Николаевской (151), Киеве (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 183 855 человек, выздоровело – 1 957 560, летальных случаев зафиксировали 49 436. Также провели 10 022 457 тестов.

Кроме того, сообщили в Минздраве, с начала кампании вакцинации против COVID-19 привили 978 354 человек, за прошедшие сутки – 1 325.