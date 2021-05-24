Компании Минэнерго получили в первом квартале убытки на 1,6 миллиарда

За первый квартал 2021 года 38 государственных предприятий, которые принадлежат к сфере управления Министерства энергетики, отчитались о чистых убытках на сумму 1,6 млрд грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий ведомства, сообщает проект "Марлин".

Всего 30 предприятий завершило квартал с убытков на сумму 1,614 млрд грн, 7 предприятий – з прибылью в 1,9 млн грн, а одно предприятие считается безубыточным.

Наибольшие квартальные убытки получили следующие госкомпании:

Восточный горно-обогатительный комбинат – 341,1 млн грн;

ГП "Первомайскуголь" – 232,8 млн грн;

ГП "Львовуголь" – 209,4 млн грн;

ГП "Лисичанскуголь" – 151,6 млн грн;

ГП "Торецкуголь" – 147,4 млн грн.

По итогам первого квартала 2021 года среднее количество трудоустроенных лиц на госпредприятиях Минэнерго составило 43 0789 человек. Общие расходи на оплату труда составили 1,7 млрд грн. В частности, среднемесячные расходы на работников составили 13,2 тыс. грн, на административно-управленческий персонал – 16 тыс. грн, тогда как на директоров энергетических предприятий – 55,8 тыс. грн.