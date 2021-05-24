ГСЧС получила шестой французский вертолет H225

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 22 мая получили шестой французский вертолет H225 Super Puma в рамках создания системы авиационной безопасности Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в последний подобный вертолет ГСЧС получила в конце ноября 2020 года.

Вертолет H225 Super Puma с бортовым номером 56 дополнительно оснащен для проведения аварийно-спасательных операций: лебедкой для подъема и прожектором для поисков на земле в темное время суток.

"Все полученные ранее вертолеты активно применялись для выполнения заданий по предназначению в 2020 году: во время ликвидации масштабных пожаров на территории Чернобыльской зоны, Житомирской и Луганской областей, во время ликвидации последствий дождевых паводков в Карпатском регионе, для совершения рейсов санавиации, а также для дежурств во время мероприятий по обеспечению безопасности на местных выборах в Украине", – говорится в сообщении.

Всего, в рамках Межправительственного соглашения между Украиной и Францией предусмотрено получение 55 вертолетов производства компании Airbus.