Банки за неделю выдали "доступных кредитов" на 1,4 миллиарда

В рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" за неделю 14-21 мая уполномоченные банки выдали 524 кредита на 1,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Всего с момента старта программы банки выдали 16 434 кредита на общую сумму в 42,2 млрд грн.

Из них 17,45 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 5,6 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 19,1 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов.

В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства на данный момент сотрудничает с 30-ю банками.