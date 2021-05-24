"Укрзализныця" запускает "Прикарпатский экспресс"

АО "Укрзализныця" запускает поезд ДПКр № 807/808 "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск – Киверцы через Львов и Луцк.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд будет курсировать ежедневно с 29 мая, кроме среды, и будет проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохив и Луцк. Начало рейса из Ивано-Франковска в 15:20 с прибытием в Луцк в 23:30 (23:50 – в Киверцы).

В обратном направлении "Прикарпатский экспресс" отправится 31 мая и будет курсировать ежедневно, кроме среды и четверга. Отправление из Киверцов в 5:14 утра, прибытие в Ивано-Франковск – в 13:38. По четвергам поезд будет курсировать маршрутом Львов-Ивано-Франковск через Стрый, Моршин, Долина и Калуш. А со 2 июня по средам экспресс будет курсировать между Киверцами и Львовом.

В пресс-службе добавили, что маршрут будет обслуживать украинский дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. Поезд оснащен розетками, системой кондиционирования воздуха. Ранее, в 2019 году он курсировал в столице по маршруту Kyiv Boryspil Express.