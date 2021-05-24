Крупнейшие сети АЗС снизили цены на бензин
Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 38 копеек – до 29,84 грн/л. Бензин А-92 подешевел только на ОККО – на 25 копеек – до 29,50 грн/л. ДТ в обеих сетях осталось на прежнем уровне – 27,89 грн/л.
SOCAR опустил цену бензинов на 38-51 коп/л, при этом ДТ оставил на прежнем уровне – 30,98 грн/л. Как сообщили в компании, реализуемое дизтопливо подпадает под категорию премиального.
В сети KLO бензины подешевели на 25 коп/л: "двойка" – до 29,52 грн/л, "пятерка" – до 29,74 грн/л. AMIC и Shell снизили цены на бензины на 35-36 копеек.
Также стоимость бензинов снизилась в пределах 5-38 коп/л в сетях Chipo и "Рур групп". Корме того, "Нефтек" опустил цену на свое фирменное дизельное топливо на 50 копеек до 28,99 грн/л.
По данным "А-95", 24 мая по стране средняя цена бензина А-92 снизилась на 7 копеек – до 28,16 грн/л, бензина А-95 – на 11 копеек – до 28,93 грн/л, дизтоплива – на 1 копейку, – до 27,35 грн/л.
Напомним, Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривен за литр, дизельного топлива - 27,89 гривен за литр.
Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании 14 мая принял постановление, которым на период действия карантина для сетей автозаправочных станций устанавливаются предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн за литр) и бензина (не выше 5 грн за литр).
В начале мая Кабмин опубликовал свое постановление от 29 марта, которым для сетей АЗС вводится обязательное декларирование изменения цен на бензин и дизтопливо на 1% и более за 20 дней.
После его принятия, 5 апреля, Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали меморандум, предусматривающий, что крупные сети АЗС будут сдерживать цены на все марки нефтепродуктов в апреле на уровне ниже 30 грн/л, а правительство усилит борьбу с нелегальным рынком топлива.
Однако с начала мая розничные сети начали повышать цены на топливо, ссылаясь на рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62 до $69 за баррель, а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%.