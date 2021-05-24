Крупнейшие сети АЗС снизили цены на бензин

За выходные 21-24 мая во исполнение правительственного постановления об установке максимальной торговой наценки розничные сети откорректировали цены на топливо.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 38 копеек – до 29,84 грн/л. Бензин А-92 подешевел только на ОККО – на 25 копеек – до 29,50 грн/л. ДТ в обеих сетях осталось на прежнем уровне – 27,89 грн/л.

SOCAR опустил цену бензинов на 38-51 коп/л, при этом ДТ оставил на прежнем уровне – 30,98 грн/л. Как сообщили в компании, реализуемое дизтопливо подпадает под категорию премиального.

В сети KLO бензины подешевели на 25 коп/л: "двойка" – до 29,52 грн/л, "пятерка" – до 29,74 грн/л. AMIC и Shell снизили цены на бензины на 35-36 копеек.

Также стоимость бензинов снизилась в пределах 5-38 коп/л в сетях Chipo и "Рур групп". Корме того, "Нефтек" опустил цену на свое фирменное дизельное топливо на 50 копеек до 28,99 грн/л.

По данным "А-95", 24 мая по стране средняя цена бензина А-92 снизилась на 7 копеек – до 28,16 грн/л, бензина А-95 – на 11 копеек – до 28,93 грн/л, дизтоплива – на 1 копейку, – до 27,35 грн/л.

Напомним, Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривен за литр, дизельного топлива - 27,89 гривен за литр.

Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании 14 мая принял постановление, которым на период действия карантина для сетей автозаправочных станций устанавливаются предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн за литр) и бензина (не выше 5 грн за литр).

В начале мая Кабмин опубликовал свое постановление от 29 марта, которым для сетей АЗС вводится обязательное декларирование изменения цен на бензин и дизтопливо на 1% и более за 20 дней.

После его принятия, 5 апреля, Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали меморандум, предусматривающий, что крупные сети АЗС будут сдерживать цены на все марки нефтепродуктов в апреле на уровне ниже 30 грн/л, а правительство усилит борьбу с нелегальным рынком топлива.

Однако с начала мая розничные сети начали повышать цены на топливо, ссылаясь на рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62 до $69 за баррель, а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%.