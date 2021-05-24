Еврокомиссия выделила 50 миллионов евро грантов на поддержку украинских фермеров

Еврокомиссия выделила 50 млн евро грантов для поддержки украинских фермеров на протяжении двух лет.

Об этом сообщила заместитель генерального директора Директората по вопросам добрососедства и расширения Еврокомиссии Катарина Матернова в ходе форума "Украина 30. Земля", передает Интерфакс-Украина.

"Мы выделили 50 млн евро в виде грантов, которые будем выдавать на протяжении двух лет, для поддержки малых фермеров, чтобы помочь им приобрести землю", – сказала она.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что аграрии смогут получить субсидию в сумме 5 тыс. грн на гектар для развития небольших семейных ферм. В то же время общая сумма не будет превышать 100 тыс. грн на одно хозяйство.

Напомним, 15 апреля Минэкономики распределило 86 миллионов компенсации аграриям за проценты по кредитам.