Еврокомиссия выделила 50 миллионов евро грантов на поддержку украинских фермеров
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Еврокомиссия выделила 50 млн евро грантов для поддержки украинских фермеров на протяжении двух лет.
Об этом сообщила заместитель генерального директора Директората по вопросам добрососедства и расширения Еврокомиссии Катарина Матернова в ходе форума "Украина 30. Земля", передает Интерфакс-Украина.
"Мы выделили 50 млн евро в виде грантов, которые будем выдавать на протяжении двух лет, для поддержки малых фермеров, чтобы помочь им приобрести землю", – сказала она.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что аграрии смогут получить субсидию в сумме 5 тыс. грн на гектар для развития небольших семейных ферм. В то же время общая сумма не будет превышать 100 тыс. грн на одно хозяйство.
Напомним, 15 апреля Минэкономики распределило 86 миллионов компенсации аграриям за проценты по кредитам.
Джерело: Интерфакс-Украина