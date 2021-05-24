СБУ обнаружила канал незаконной поставки оружия в Россию на $100 тысяч

Контрразведчики Службы безопасности Украины на Харьковщине обнаружили и заблокировали деятельность межрегиональной преступной группы, которая незаконно поставляли большие партии товаров военного предназначения в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что в состав группировки входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей. Злоумышленники скупали комплектующие на вторичном рынке у частных коммерсантов. Позже, вне таможенного контроля, на авто вывозили их в Россию. После этого, посредник перепродавал оборудование авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ.

Отмечается, что в ходе начатого уголовного производства предотвращена попытка незаконной поставки партии военных товаров на более чем $100 тыс.

Во время завершающего этапа спецоперации правоохранители провели 16 обысков по месту проживания участников преступной группировки – изъяли комплектующие к военной технике, штампы для подделки технической документации, печатки коммерческий структур, бухгалтерские отчеты, документы и черновые записи, доказывающие противоправную деятельность.

Также спецслужба проверяет возможную причастность участников преступной группы к поставке украинским оборонным предприятиям "б/у" комплектующих к военной технике. По одной из версий, оборудование дельцы скупали на территории России и Украины, а затем подвергали "косметическому ремонту" и обеспечивали поддельной технической документацией.