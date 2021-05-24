Нацкомиссия впервые допустила к обращению иностранные облигации в электронном виде

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение относительно допуска иностранных облигаций EuroholdBulgaria AD к обращению на территории Украины, впервые процедура прошла полностью в электронном виде.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

"Впервые Комиссией было принято решение о предоставлении административной услуги исключительно в электронном виде без предоставления бумажных документов регулятору. Все необходимые документы были поданы официальным каналом связи в электронном виде с наложением электронной цифровой подписи заявителя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссия провела все необходимые процедуры, связанные с предоставлением услуги, за две недели.

Всего к обращению на украинском рынке капитала допущено 35 ценных бумаг иностранных эмитентов.