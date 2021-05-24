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Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси (обновлено)

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Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси (обновлено)
Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air и латвийская Air Baltic подтвердили, что в понедельник рейсы их самолетов были перенаправлены в обход воздушного пространства Беларуси.

Такое решение стало реакцией на ситуацию с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, передает Интерфакс-Украина.

По словам руководителя по корпоративной коммуникации Air Baltic Алисы Бреде, согласно рекомендации Агентства по авиационной безопасности ЕС об осторожной работе в Минске и в небе над ним, компания решила во время рейсов из Риги в Одессу и Тбилиси избегать воздушного пространства Беларуси.

В свою очередь главный руководитель Wizz Air по вопросам корпоративной коммуникации Андраш Радо сообщил, что во время полета из Киева в Таллин авиакомпания также решила избегать белорусского воздушного пространства.

Литовская группа компаний авиабизнеса Avia Solutions Group в свете инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска также решила изменить маршруты движения самолетов с целью облета воздушного пространства Беларуси.

Входящие в группу чартерный перевозчик KlasJet и компания аренды, технадзора и страхования самолетов Avion Express следят за ситуацией и ждут указаний органов гражданской авиации и их оценок по организации полетов, отмечается в сообщении компании.

Согласно данным международной службы мониторинга передвижения воздушного транспорта Flightradar, самолет Wizz Air, выполняющий рейс Киев-Таллин, изменил стандартный маршрут, пролегавший через воздушное пространство Беларуси, и выполняет перелет через авиапространство Польши. По оценочным данным, итоговый километраж полета увеличился в среднем на 30%.

Также маршруты изменила авиакомпания Austrian Airlines: если раньше ее рейсы из Вены в Москву пролегал через территорию Беларуси, то сейчас для этого он использует территорию Украины.

В то же время украинская авиакомпания МАУ 24 мая полетела из Киева в Вильнюс рейсом PS 177 по привычному короткому маршруту через территорию Беларуси, отмечает отраслевое издание avianews.com.

Не меняли своих маршрутов и крупные авиакомпании Lufthansa, Air France и Turkish Airlines. Они продолжили летать через Беларусь транзитом, а Lufthansa и Turkish Airlines выполнили 24 мая прямые рейсы в Минск.

Ryanair также продолжила летать транзитом через Беларусь. 24 мая ее самолет вошел в воздушное пространство страны во время выполнения рейса FR 3340 Пафос-Таллинн.

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Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24. 

После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    и денег - меньше! Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси - Цензор.НЕТ 2151
    и вообще, давно пора таракану закрыть границы от Запада.. наглухо, воздушные, наземные - любые. Ж\д дороги - взорвать, автодороги - перекопать и заминировать.. Ибо - нефиг! тлетворное влияние Запада делает из беларусов людей, а оно им нужно? Европейские авиакомпании начали облетать территорию Беларуси - Цензор.НЕТ 6164
  • Scorpman Y
    В Білорусі затримали ще один літак. На цей раз Lufthansa, рейс «Мінськ - Франкфурт».
    Людей вивели з літака, речі винесли та влаштовують огляд. Терор в усій красі.
    Поки європейці «узгоджують позиції» Лукашенко демонструє світу що готовий топтатись по міжнародному праву та плювати всім в обличчя.
    А що там Україна? Що там Зеленський?
    Кордон відкритий? Літаки літають? Звісно все літає. Бо владі плювати на безпеку країни та власних громадян.
    Повітряний простір над пропутінським білоруським режимом Лукашенка має бути закритим і крапка. Інакше арештованих та закатованих може бути тисячі.
    А.Смолій
  • Герхард
    Следующий шаг - забанить все белорусские авиакомпании за пределами Беларуси.

    Сейчас бульбаэйр выезжают засчет конфликта Роиси и Украины. Сейчас самое время это исравить.

    Вы спросите, как летать бедным недоукраинцам на Роисю?
    А никак. Хай челнами и пароходами плывут в омрияну Сайберию.
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