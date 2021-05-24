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Минагрополитики спрогнозировало рекордный урожай зерновых и масличных

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Минагрополитики спрогнозировало рекордный урожай зерновых и масличных
Урожай зерновых и масличных культур в 2021/2020 маркетинговом году (МГ) может превысить 100 млн тонн.

Об этом сообщил глава Министерства аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Мы имеем все предпосылки к установлению в этом году абсолютного рекорда – урожая зерновых и масличных культур в 100 млн тонн", – сказал он.

Как сообщалось, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) оценила рост потенциального урожая зерновых и масличных в 2021/2022 МГ на 14,5% по сравнению с 2020/2021 МГ – до 96,25 млн. тонн в связи с хорошей зимовкой озимых культур и благоприятными погодными условиями.

По данным ассоциации зернотрейдеров, Украина получит один из лучших урожаев, если погодные условия в дальнейшем будут благоприятными. Экспорт в 2021/2022 МГ может достичь 59,8 млн тонн зерновых и масличных, тогда как в текущем сезоне УЗА прогнозирует 46,8 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 75,1 млн тонн.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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Топ коментарі

  • Сергей Неловкий
    Рекордные урожаи в Украине , как и рекордные цены на газ, руду приведут к благополучию не население, а того кто приватизировал и контролирует эти активы у государства, тоесть колониальную, олигархическая власть, как в Бразилии или Африке, когда в богатейших природными ресурсами станах в которых владеют всем 20 семей и еще 1% живет богато, а остальные бедно, себе вакцину купить не могут, потому, что как говорят в ООН - бедные.А почему бедные, как говорил Поршенко,-тому, що дурні,ну еще кто то говорил из власти не помню, потому, что биомасса и против Зеленского реформ по которым главной задачей власти не благосостряние народа на своей Земле, производя продукты питания, а продажа Земли и игорный бизнес.
  • Евгений Парамонов 509e6bc8
    Ну и нахрена землю тогда продавать?
  • Serg Koshserg
    Ничего он зеленые борятся с СО2 в атмосфере, так что скоро рекордные урожаи закончатся по всей Земле
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