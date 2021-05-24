Минагрополитики спрогнозировало рекордный урожай зерновых и масличных

Урожай зерновых и масличных культур в 2021/2020 маркетинговом году (МГ) может превысить 100 млн тонн.

Об этом сообщил глава Министерства аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Мы имеем все предпосылки к установлению в этом году абсолютного рекорда – урожая зерновых и масличных культур в 100 млн тонн", – сказал он.

Как сообщалось, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) оценила рост потенциального урожая зерновых и масличных в 2021/2022 МГ на 14,5% по сравнению с 2020/2021 МГ – до 96,25 млн. тонн в связи с хорошей зимовкой озимых культур и благоприятными погодными условиями.

По данным ассоциации зернотрейдеров, Украина получит один из лучших урожаев, если погодные условия в дальнейшем будут благоприятными. Экспорт в 2021/2022 МГ может достичь 59,8 млн тонн зерновых и масличных, тогда как в текущем сезоне УЗА прогнозирует 46,8 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 75,1 млн тонн.