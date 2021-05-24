Нормативы продолжают нарушать 7 банков, – НБУ
Согласно данным НБУ, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) нарушали "Проминвестбанк" (84,56%), "Сбербанк" (46,63%) и "Индустриалбанк" (49,07%), передает Интерфакс-Украина.
Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушали "Первый инвестиционный банк" (44,07%) и "Юнекс Банк" (25,95%).
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали "Ощадбанк" (128,42%), "Проминвестбанк" (114,62%), "ПриватБанк" (86,16%) и "Индустриалбанк" (14,92%).
Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (112,39%).
Нововеденный норматив коэффициента чистого стабильного финансирования (норматив NSFR, больше 80%) нарушал "Проминвестбанк" (27,43%).
Как сообщалось, по данным НБУ на 1 апреля, нормативы нарушали также 7 украинских банков.