Нормативы продолжают нарушать 7 банков, – НБУ

Установленные Национальным банком Украины (НБУ) нормативы по состоянию на 1 мая нарушали 7 украинских банков.

Согласно данным НБУ, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) нарушали "Проминвестбанк" (84,56%), "Сбербанк" (46,63%) и "Индустриалбанк" (49,07%), передает Интерфакс-Украина.

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушали "Первый инвестиционный банк" (44,07%) и "Юнекс Банк" (25,95%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали "Ощадбанк" (128,42%), "Проминвестбанк" (114,62%), "ПриватБанк" (86,16%) и "Индустриалбанк" (14,92%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (112,39%).

Нововеденный норматив коэффициента чистого стабильного финансирования (норматив NSFR, больше 80%) нарушал "Проминвестбанк" (27,43%).

Как сообщалось, по данным НБУ на 1 апреля, нормативы нарушали также 7 украинских банков.