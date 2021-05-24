Оператор ГТС обнародовал список крупнейших должников

Текущее состояние задолженности и начислений к оплате обл- и горгазов перед ООО "Оператор ГТС Украины" остается на уровне более 10 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

При этом, отмечается, что в апреле 2021 года операторы ГРМ отобрали на собственные производственно-технологические потери с сетей ОГТСУ 22 млн куб. м газа, что в 30 раз меньше, чем в марте.

Оператор ГТС Украины напомнил, что резкое увеличение облгазов отборов газа для ПТП – в 20 раз – наблюдалось в течение февраля-марта текущего года.

В то же время в апреле долги продолжили увеличиваться у "Донецкоблгаза" (+128 млн грн), "Тернопольгоргаза" (+51 млн грн), "Кировоградгаза" (+43 млн грн), "Херсонгаза" (+29 млн грн) и "Мелитопольгаза" (+6 млн грн).

Однако, наибольшими должниками остаются "Киевоблгаз" (1,15 млрд грн), "Донецкоблгаз" (1 млрд грн), "Львовгаз" (835 млн грн), "Харьковгаз" (577 млн грн) и "Тернопольгоргаз" (529 млн грн).

Также в ОГТСУ отметили, что семь облгазов из 43 на данный момент не имеют задолженности перед компанией. В частности, "Одессагаз" в апреле полностью выплатил задолженность в размере 46 млн грн.