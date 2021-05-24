Налоговая милиция проводит обыски в горсовете Кривого Рога

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС, координирует работу налоговой милиции) под процессуальным руководством Офиса генпрокурора проводят обыски в Криворожском городском совете.

Согласно сообщению пресс-службы ГФС, основанием для проведения следственных действия стало расследование тендерных закупок.

По данным следствия, в течение 2018-2021 годов через систему тендерных закупок структурными подразделениями и коммунальными предприятиями Криворожского городского совета заключены договоры с отдельными обществами по закупке товаров (работ, услуг) на общую сумму более 1,7 млрд грн. При этом документально поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг отражено с использованием реквизитов предприятий, имеющих признаки фиктивности.

"В течение длительного периода, реквизиты, документы и печати указанных предприятий с признаками фиктивности использовались должностными лицами при содействии должностных лиц структурных подразделений исполкома Криворожского городского совета с целью уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств", – подчеркивается в сообщении.

В ходе обысков в горсовете налоговая милиция надеется обнаружить и изъять документы по оформлению указанных закупок, черновых записей, о деятельности указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Как сообщалось, на выборах мэра Кривого Рога осенью 2020 года победил кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов, который опередил во втором туре представителя "Слуги народа" Дмитрия Шевчика.

Бывший городской голова Юрий Вилкул, занимавший эту должность на протяжении 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако перед вторым туром он заявил, что отказывается от участия в нем из-за состояния здоровья и поддержал кандидатуру Павлова.