Минцифры пообещало запустить паспорта вакцинации с 1 июля

Министерство цифровой трансформации предварительно планирует запустить паспорта вакцинации в приложении "Дія" с 1 июля.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

По словам Федорова, запуск паспортов вакцинации в Украине будет синхронизирован с соответствующими процессами в Европейском Союзе.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский еще в конце марта заявил о необходимости разработки в Украине системы "паспортов вакцинации" по примеру стран Евросоюза, США и Израиля.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что сейчас ведутся переговоры с ЕС по унификации так называемого паспорта вакцинации.