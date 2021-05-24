Евросоюз и США назвали условия для успешного запуска рынка земли в Украине

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас обозначил пять основных шагов, которые ЕС, США и Всемирный банк считают решающими для успешной реализации земельной реформы.

Об этом он сообщил в ходе выступления на формуе "Украина 30. Земля", передает пресс-служба посольства.

В частности, он отметил следующие условия:

три резолюции Кабинета министров, в том числе автоматическая проверка лимита собственности на 100 га;

коммуникационная кампания для владельцев земель;

государственная система мониторинга продажи/аренды земли;

антикоррупционный аудит Госгеокадастра;

доступ к кредитам для фермеров сразу после открытия рынка.

Кроме того, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин призвала украинские власти принять дополнительные подзаконные акты, чтобы обеспечить антикоррупционные гарантии земельной реформы.

"Дополнительные подзаконные акты должны приняты, чтобы обеспечить антикоррупционные гарантии. В то время как мы быстро приближаемся ко дню открытия рынка сельскохозяйственных земель, важным является продолжающееся лидерство всех участников, включая международное сообщество", - цитирует ее Интерфакс-Украина.

Квин позитивно отметила принятие Верховной Радой в последние недели двух законов, важных для имплементации земельной реформы. В то же время, по ее словам, для обеспечения успеха земельной реформы, включая справедливую имплементацию, надо сделать большее.

"Законопроект, создающий частичные гарантии займов для мелких фермеров должен быть принят. Этот закон обеспечит, чтобы каждый украинец имел возможность участвовать в фермерском бизнесе", - пояснила она.

Также временная поверенная обратила внимание на то, что, к сожалению, из-за противоречивых сообщений многие украинцы остаются скептически настроенными по отношению к тому, что земельная реформа обеспечит для них преимущества.

Она заверила, что США, вместе с Европейским Союзом и партнерами из Мирового банка, готовы поддержать правительство Украины в имплементации земельной реформы, которая будет отвечать интересам всех украинцев.