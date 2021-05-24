Зеленский сменил состав набсовета "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский прекратил полномочия главы наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" Владимира Горбулина и назначил трех новых членов набсовета.

Соответствующие указы №208/2021 и №209/2021 от 21 мая обнародованы на сайте главы государства.

В частности, новыми членами набсовета "Укроборонпрома" назначены советник главы Офиса президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов, владелец компании "Днипро Спецтех" Александр Носов и бывший генеральный директор завода "Запорожсталь" Ростислав Шурма.

В набсовет также входят первый заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко и бывший директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер.

Как сообщалось, в декабре 2020 года президент Владимир Зеленский назначил гендиректором концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева, который до последнего времени возглавлял Херсонскую ОГА.

Смене руководства госконцерна предшествовал конфликт между руководством "Укроборонпрома" и Минстратегпромом во главе с вице-премьером Олегом Уруским, которого руководство госконцерна обвинило во вмешательстве в деятельность и кадровые назначения.