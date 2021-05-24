Минобороны отдало одному монополисту 85% подрядов на питание военных

Министерство обороны 30 апреля по результатам тендеров заключило еще два соглашения с ООО "Вийськсервис-Волонтер" на питание для военных на общую сумму 1,02 млрд грн. В итоге компания получила 85% всех подрядов на питание военных от Минобороны в 2021 году.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Сначала с компанией по итогам аукционов заключили контракты на 1,2 млрд грн. Но в тот же день сумма была снижена дополнительным соглашением до 1,02 млрд грн из-за уменьшения объема заказа. Аукционы состоялись еще в декабре, однако с тех пор тянулись обжалования результатов. Поэтому заказ уменьшен на ту сумму, которую потратили в период обжалования.

Для военных Киева и шести областей заказали организацию питания по 30 грн за услугу и продукты по каталогу по 81 грн за комплект.

В то же время цены организации питания от "Вийськсервис-Волонтер" были выше предложения ООО "Ресурс-Сервис КМ", которое зимой получило часть подрядов Минобороны на 7-20% дешевле – по 25-28 грн за услугу. Год назад комплекты продуктов от других компаний стоили на 11-17% дешевле – 69-73 грн.

При этом экономия на последних тендерах оказалась нулевой, ведь "Вийськсервис-Волонтер" предложил услуги по ожидаемой стоимости и не делал шагов по снижению цены во время аукционов. На обоих тендерах он был самым дорогим, но пять участников с несколько более низкими ценами отклонили.

Компания "Вийськсервис-Волонтер" зашла на торги Минобороны во времена Петра Порошенко три года назад и с тех пор получила подрядов по питанию военных на сумму 6,02 млрд грн.

Результат этого сезона является для нее рекордным: фирма получила на питание солдат в 2021 году подряды на 3,68 млрд грн или 85% от всех подрядов Минобороны под руководством Андрея Тарана (часть была заключена в декабре 2020 года, остальные в 2021 году).

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В 2019-2020 годах при министре Андрее Загороднюке фирма занимала долю в 26%. Тогда подряды были разделены гораздо равномернее, причем впервые за эти годы долю получал армейский концерн "Военторгсервис".

В последний год правления Порошенко и его советника Юрия Бирюкова при министре Степане Полтораке "Вийськсервис-волонтер" получил 55% подрядов.

Формально учредителями ООО "Вийськсервис-Волонтер" с уставным капиталом в 35 тыс. грн указаны киевляне Сергей Ветер и Надежда Зинина. Однако АМКУ ранее установил связанность этой фирмы с рядом других компаний и оштрафовал их всех на 869 млн грн за сговор на пищевых тендерах армии в 2016 году.

Компания связана с группировкой фирм, которая ранее имела неформальное название "генерал-енакиевские, поскольку имела монополию на питание солдат еще со времен Виктора Януковича и была связана с тогдашним министром обороны Михаилом Ежелем и Юрой Енакиевским. В разные годы она была представлена ​​на тендерах Минобороны фирмами "Геус-Групп", "Ректан", "Военторг", "Продвсесвит", "Транс Логистик Центр", "Время желаний" и другими.

Складские помещения "Вийськсервис-волонтера" зарегистрированы по тому же адресу, которую ранее указывал на торгах "Военторг". Кроме того, обе фирмы фигурировали в одном уголовном производстве, которое прокуратура в 2016 году начинала по подозрению в неуплате налогов.