Треть пенсионеров не сможет получать пенсию в 2045 году из-за нехватки стажа, – Всемирный банк

Согласно результатам моделирования пенсионной системы Украины и прогнозу по сценарию "статус-кво" на период до 2045 года, уровень замещения пенсиями заработка будет падать (до 20% к 2045 году), а также будет снижаться охват пенсионным обеспечением людей пенсионного возраста (до 70% к 2045 году), преимущественно из-за недостаточности необходимого стажа.