Госстат зафиксировал резкий рост промпроизводства на фоне прошлогоднего локдауна

Рост промышленного производства в Украине в апреле 2021 года в годовом выражении ускорился до 13% с 2,1% по итогам марта и падения на 4,6% в феврале и на 4% – в январе.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

С коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в апреле составил 12,5%.

В то же время по сравнению с мартом промышленное производство в апреле сократилось на 3,2%, хотя с учетом сезонной корректировки Госстат фиксирует его рост на 2,7%.

Госстат уточняет, что в перерабатывающей промышленности в апреле 2021 года к апрелю 2020 года зафиксирован рост на 18%, в добывающей промышленности и разработке карьеров на 6,9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 4,5%

При этом в январе-апреле рост промпроизводства составил 1,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что рост промпроизводства в апреле 2021 года зафиксирован на фоне низкой сравнительной базы из-за введенного в марте-апреле 2020 года локдауна. Так, по данным Госстата промышленное производство в Украине в апреле 2020 года снизилось на 16,2% по сравнению с апрелем 2019 года.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в марте 2021 года выросло в годовом выражении на 2,1% после падания на 4,6% в феврале и на 4% – в январе.

При этом в январе-марте падение промпроизводства замедлилось до 2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.