Fitch присвоило городу Днепр рейтинг "В" со стабильный прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило городу Днепр долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах на уровне "B", прогноз по рейтингу "стабильный", а также агентство подтвердило рейтинг "В" со стабильным прогнозом Киеву, Кривому Рогу, Харькову, Львову, Одессе, Мариуполю, Николаеву, Запорожью.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, муниципалитету Днепра также присвоен краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "В".

"Рейтинги отражают мнение Fitch о том, что операционные показатели и показатели долга Днепра останутся на уровне "B" в среднесрочной перспективе, несмотря на экономический спад, вызванный пандемией коронавируса. Автономный кредитный профиль города (SCP) оценен на уровне "b +", а рейтинги города ограничены суверенным РДЭ Украины (B/стабильный)", – указано в сообщении.

Как сообщалось, в 2020 году Fitch Ratings отозвало рейтинги Днепра, поскольку город отказался от участия в рейтинговом процессе. На время отзыва долгосрочные рейтинги дефолта эмитента города Днепра в иностранной и национальной валюте находились на уровне "B" со "стабильным" прогнозом.