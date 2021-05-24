Fitch присвоило городу Днепр рейтинг "В" со стабильный прогнозом
Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщается, муниципалитету Днепра также присвоен краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "В".
"Рейтинги отражают мнение Fitch о том, что операционные показатели и показатели долга Днепра останутся на уровне "B" в среднесрочной перспективе, несмотря на экономический спад, вызванный пандемией коронавируса. Автономный кредитный профиль города (SCP) оценен на уровне "b +", а рейтинги города ограничены суверенным РДЭ Украины (B/стабильный)", – указано в сообщении.
Как сообщалось, в 2020 году Fitch Ratings отозвало рейтинги Днепра, поскольку город отказался от участия в рейтинговом процессе. На время отзыва долгосрочные рейтинги дефолта эмитента города Днепра в иностранной и национальной валюте находились на уровне "B" со "стабильным" прогнозом.