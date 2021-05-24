Объем выданных банками льготных ипотечных кредитов превысил 250 миллионов

По состоянию на 24 мая уполномоченными банками в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписано 305 кредитных договоров на общую сумму 253,9 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, в том числе на первичный рынок жилья пришлось 26% выданных кредитов, на вторичный – 74%.

Кроме того, на рассмотрении банков находится 623 заявки на участие в программе на общую сумму 550,8 млн грн.

За прошлую неделю объем выданных кредитов по программе вырос на 14%, количество и объем поданных заявок увеличились на 9%.

Сейчас к участию в программе присоединились 14 банков.

Как сообщалось, программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок – 20 лет, минимальный первый взнос – 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка – 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% уплачивается заемщиком за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в частности индивидуальные дома. При этом срок введения в эксплуатацию здания должен быть после 2018 года.

Первый кредит по программе был выдан 1 марта.