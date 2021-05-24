Запуск рынка земли увеличит ВВП на 1,5%, – Милованов

Реализация земельной реформы добавит в бюджеты разных уровней около $2 млрд, или около 1,5% ВВП.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов, выступая на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", передает Укринформ.

"С моей точки зрения, реформа медленная и обрезанная. Экономическое развитие будет медленнее. Но оно все равно будет. По нашим расчетам (Киевской школы экономики), даже такой вариант реформы в последующие годы это добавит примерно $2 млрд. То есть около 1,5% ВВП", – заявил Милованов.

Он отметил, что нужно будет пристально следить за тем, чтобы при запуске земельной реформы не было рейдерства и других злоупотреблений. Но, по мнению экс-министра экономики, ограничение покупки в одни руки 100 тыс. га сельскохозяйственной земли поможет правоохранителям своевременно реагировать на возможные злоупотребления.

"Эта реформа с ограничением 100 га земли в одни руки гарантирует, что если и будут пытаться захватить землю, это будут делать через каких-то людей, у них ограничены объемы будут, надо иметь систему подставных лиц – это Министерство юстиции и правоохранительные органы увидят в реестрах. Будем мониторить, как земля передается", – заверил Милованов.