Неплатежеспособным банкам вернули в апреле 41 миллион, – Фонд гарантирования. ИНФОГРАФИКА

В течение апреля 2021 года поступления средств в банки, которые ликвидируются Фондом гарантирования вкладов физлиц, составили 40,8 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, в том числе поступления от погашения кредитов составили 21,6 млн грн, наибольшие поступления получили:

ПАО "КБ "Премиум" - 8,7 млн грн;

АО АКБ "Аркада" - 7,1 млн грн;

ПАО "Златобанк" - 4,1 млн грн.

15,8 млн грн неплатежеспособные банки получили от продажи активов через электронные аукционы. Больше всего средств от реализации активов поступило на счета:

ПУАО "Фидобанк" - 8,1 млн грн;

АО "Родовид Банк" - 4,5 млн грн;

АО "ВТБ Банк" - 1,7 млн грн.

От погашения ценных бумаг сумма поступлений за апрель 2021 года составила 2 млн грн (АО "Мисто Банк), от аренды имущества банки, которые находятся в управлении Фонда, получили 1,4 млн грн.

Всего за январь-апрель 2021 года поступления средств в неплатежеспособные банки составили 181,6 млн грн, в том числе 87,5 млн грн получено от погашения кредитов, 50,7 млн грн - от погашения ценных бумаг, 38,4 млн грн - от реализации имущества, 5 млн грн - от аренды имущества.

Средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".