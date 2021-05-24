Шмыгаль соберет внеочередное заседание Кабмина для запрета полетов в Беларусь

Кабинет министров во вторник, 25 мая, проведет внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского, во вторник, 25 мая, созывая внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос об авиасообщении между Украиной и Беларусью", – сообщил премьер.

По словам Шмыгаля, Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений.

"Украина нужным вариантом отреагирует на ситуацию м принудительной подсадкой пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска", – добавил глава правительства.

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Как сообщалось, ранее президент президент Владимир Зеленский поручил правительству принять решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.

Поручение было дано после того, как самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая,был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.