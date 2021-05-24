За неделю более 1000 украинцев зарегистрировали ФЛП автоматически, – Минцифры

Уже более тысячи украинцев зарегистрировали ФЛП автоматически на портале "Дия".

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Как сообщается, это самая быстрая регистрация бизнеса в мире - процесс происходит без госрегистратора и занимает менее 2 секунд. -

"Сегодня был зарегистрирован 1000 ФЛП автоматически, без участия регистратора. Меньше чем за 7 суток. Автоматическую регистрацию ФЛП мы запустили в прошлый понедельник. В нашей стратегии построения цифрового государства - максимальное количество услуг должны предоставляться без участия человеческого фактора", - отметил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Регистрация бизнеса, в частности ФЛП, - одна из самых массовых услуг, которой пользуются украинцы на портале "Дия". Открытие ФЛП онлайн стало самой популярной услугой с момента запуска портала в прошлом году. Подать заявление можно за 10-15 минут.

Как это работает: на портале "Дия" необходимо подать заявление. Большинство необходимых полей подтянутся автоматически. Заявление автоматически поступает в реестр физлиц-предпринимателей. 10 минут на заполнение заявления и несколько секунд на обработку.

Проект был реализован при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, которая финансируется Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству и реализуется Фондом "Восточная Европа" и фондом Innovabridge.