Адвокаты сына Гладковского добились передачи дела из антикоррупционного в обычный суд

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) передала для рассмотрения дело сына бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игоря в Соломенский районный суд города Киева.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, такое решению 24 мая приняла коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС, передает "Слово и дело".

В частности, трое судей выступили за передачу дела в другой суд, а другие двое – высказали особое мнение.

Ранее антикоррупционный суд обратился к Апелляционной палате ВАКС с представлением об изменении подсудности по делу Гладковского-младшего по заявлению его адвоката, который просил сменить место рассмотрения дела, ссылаясь на то, что ВАКС не может рассматривать дело из-за неподсудности.

Как сообщалось, в апреле прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении Игоря Гладковского. Его подозревают в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения гендиректором государственной компании "Укрспецэкспорт".

По данным следствия, благодаря усилиям обвиняемого в 2015-2017 года ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это он получал 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это – не единственный случай противоправной деятельности. Остальные факты расследуются.

21 декабря 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении Игорю Гладковскому по указанному делу.

Напомним, в феврале 2019 года команда журналистских расследований Bihus.Info представила расследование, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" (в том числе "Оптимумспецдеталь) поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждали, что к коррупционным сделкам причастны экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.