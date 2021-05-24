Госэнергоэффективности в апреле выплатило 43 миллиона компенсаций по программе "теплых кредитов"

Госэнергоэффективности возместило 43,03 млн грн участникам государственной программы по энергоэффективности в соответствии с полученными от банков реестрами заемщиков за апрель 2021 года.

Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

В частности, из государственного бюджета выплачено:

42,53 млн грн – участникам, которые привлекали "теплые кредиты" на энергоэффективные материалы и оборудование для частных домов;

0,5 млн грн – домохозяйствам, которые воспользовались программой и установили твердотопливные котлы.

"Программа является выгодной для всех: страны, экономики, потребителей. Государство софинансирует "теплые кредиты", поощряя население к энергоэффективности и активизируя экономические процессы. Домохозяйства, в свою очередь, получают поддержку при принятии мер, а впоследствии – экономят на платежках и живут в комфортных условиях", – прокомментировал врио главы Госэнергоэффективности Константин Гура.

Сейчас в текущем году по "теплым кредитам" возмещено 43,07 млн грн.

По условиям программы для получения возмещения участники должны подавать в банки подтверждающие документы о принятии энергоэффективных мер.