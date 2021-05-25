Зеленский подписал закон по обеспечению гражданам доступа к регистрации актов гражданского состояния
Об этом говорится в сообщении Офиса президента.
Документ упрощает доступ гражданам к получению административных услуг - государственной регистрации рождения, брака, смерти - в условиях укрупнения территориальных общин.
Необходимость его принятия обусловлена тем, что в законодательстве Украины был закреплен разный объем полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния между различными территориальными общинами. В частности, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов проводят государственную регистрацию рождения, брака, смерти. А города областного значения, в том числе объединенные и укрупненные территориальные общины, образованные на базе таких городов, не имели полномочий.
Закон, который подписал президент, наделяет полномочиями государственной регистрации актов гражданского состояния исполнительные органы всех городских советов и соответствующие отделы городских управлений юстиции всех городов.
Таким образом устраняются негативные последствия укрупнения территориальных общин. Все территориальные общины получат одинаковые полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и смогут обеспечивать важные потребности своих жителей, в частности сохранят доступность услуг и быстрое их предоставления.