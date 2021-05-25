Лидеры стран Евросоюза призвали запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС

Европейский совет призывает принять меры, чтобы запретить воздушное пространство Евросоюза для белорусских авиакомпаний и закрыть доступ в европейские аэропорты, равно как и для европейских компаний избегать пролетать над Беларусью.

Соответствующие положения содержатся в выводах Европейского совета, принятых на уровне глав государств и правительств стран-членов ЕС в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

"Европейский совет призывает принять необходимые меры для запрета пролета воздушным пространствам ЕС белорусскими авиакомпаниями и предотвращения доступа в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями. Европейский совет призывает всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелетов через Беларусь", – говорится в документе.

Кроме того, Европейский совет призвал Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот "беспрецедентный и неприемлемый инцидент", а также "предлагает Совету Европейского союза как можно скорее принять дополнительные списки физических и юридических лиц на основе соответствующих санкций", и принять дополнительные адресные экономические санкции". "С этой целью Европейский совет предлагает Высокому представителю и Комиссии безотлагательно представить предложения", - отмечается в выводах.

Европейский совет также решительно осудил принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, ставящую под угрозу безопасность полетов, а также задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги.

Стоит отметить, что призыв Европейского совета носит рекомендационный характер, окончательное решение будет принято на заседании Совета Европейского союза.

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Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.