"Укрзализныця" с начала года отремонтировала 20 секций электропоездов

В 2021 году АО "Укрзализныця" капитально отремонтировало 14 секций электропоездов в условиях завода, еще 6 – в депо.

Кроме того, сообщают в пресс-службе компании, начат капремонт дизель-поезда.

В "Укрзализныце" уточнили, что для поддержания парка пригородных поездов в исправном состоянии постоянно проводятся в условиях депо работы по диагностике, техническому

обслуживанию и ремонту подвижного состава. Так, с начала года текущими ремонтами восстановлено более 1,6 тыс. секций электропоездов и 92 дизель-поезда.

Всего в течение 2021 года компания запланировала в условиях завода провести капитально-восстановительный ремонт 40 секций электропоездов, еще 11 секций обновить капитальными ремонтами. В условиях депо хотят капитально отремонтировать 25 секций электропоездов и 4 дизельного поезда.

Текущие ремонты будут выполнены на 5040 секциях электропоездов и 292 дизель-поездах.