"Укрзализныця" с начала года отремонтировала 20 секций электропоездов
Кроме того, сообщают в пресс-службе компании, начат капремонт дизель-поезда.
В "Укрзализныце" уточнили, что для поддержания парка пригородных поездов в исправном состоянии постоянно проводятся в условиях депо работы по диагностике, техническому
обслуживанию и ремонту подвижного состава. Так, с начала года текущими ремонтами восстановлено более 1,6 тыс. секций электропоездов и 92 дизель-поезда.
Всего в течение 2021 года компания запланировала в условиях завода провести капитально-восстановительный ремонт 40 секций электропоездов, еще 11 секций обновить капитальными ремонтами. В условиях депо хотят капитально отремонтировать 25 секций электропоездов и 4 дизельного поезда.
Текущие ремонты будут выполнены на 5040 секциях электропоездов и 292 дизель-поездах.