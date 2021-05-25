Минздрав в мае заплатил 3,8 миллиарда за вакцины против COVID-19, – StateWatch

Министерство здравоохранения 6 мая на 3,8 млрд грн закупило валюты с целью оплатить вакцины против коронавирусной болезни.

Всего по состоянию на конец мая из государственного бюджета на закупку вакцин потрачено 7,7 млрд грн, сообщают эксперты StateWatch с ссылкой на портал использования публичных средств.

Однако, неизвестно, на какую конкретно вакцину и кому направлены деньги. В Минздраве не раскрывают деталей сделок о покупке вакцин, кроме договора ГП "Медицинские закупки" Минздрава с частной компанией "Лекхим" на поставку китайской вакцины CoronaVac.

Всего в течение года на территорию Украины должны поставить более 42 млн доз вакцин против COVID-19. Из них 8 млн доз предусмотрены в рамках международной программы COVAX и около 34 млн доз в рамках контрактов с производителями.

Достигнутые договоренности предусматривают препараты от Sinovac (1,9 млн доз), AstraZeneca (2 млн доз), Novavax (10 млн доз) и Pfizer/Biontech (20 млн доз).

Отмечается, что с февраля в Украину прибыло 2 322 050 доз вакцин, то есть всего около 5% от запланированного объема.