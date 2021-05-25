НАБУ сообщило о подозрении еще 7 лицам по делу о кредите "VAB Банку" на 1,2 миллиарда

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении шести должностным лицам Национального банка Украины в злоупотреблении служебным положением при выдачи стабилизационного кредита в 1,2 млрд грн ЧАО "ВиЭйБи Банк".

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, еще об одном подозрении сообщили представителю компании-оценщика, которая способствовала бенефициарному собственнику банка в получении кредита.

Таким образом, общее количество лиц, подозреваемых в организации схемы засладения 1,2 млрд грн выросло до 17.

Так, о подозрении сообщили:

заместителю начальника ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области;

начальнику одного из управлений ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области;

начальнику одного из отделов ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области;

директору юридического департамента Национального банка Украины;

главному экономисту отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;

директору департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;

заместителю директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка).

Как установило следствие, в октябре 2014 года "ВиЭйБи Банк", отнесенный к категории проблемных, обратился к Нацбанку с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя "ВиЭйБи Банк" не подал все необходимые для этого документы, правление регулятора, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Зная об этих фактах и ​​отсутствии необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банк" на два года, которые банк по завершению этого срока не вернул.

Как сообщалось, 29 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора и избрала бывшему владельцу ПАО "ВиЭйБи Банк", который находится в международном розыске, меру пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь бывший владелец "ВиЭйБи Банка", владелец "Укрлендфарминга" Олег Бахматюк заявил, что находится в Австрии и готов оспаривать запрос украинской стороны на экстрадицию в случае его поступления.

Напомним, в ноябре 2019 года Министерство внутренних дел по заявлению Национального антикоррупционного бюро внесло экс-владельца "VAB Банка" Олега Бахматюка в перечень лиц, скрывающихся от власти по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Национального банка Украины.

В ночь на 12 ноября 2019 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ. Суд избрал меру пресечения Писаруку в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.