Налоговая милиция обнаружила в Мелитополе нелегальный склад со спиртом на 6 миллионов

Сотрудники Государственной фискальной службы в Запорожской области совместно с полицейскими разоблачили группу лиц, которые незаконно хранили спирт неизвестного происхождения и качества для дальнейшей продажи.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В результате обысков складских помещений в Мелитополе обнаружили 91 пластиковую бочку синего цвета объемом по 200 литров и 569 пластиковых емкостей по 5 литров, заполненных жидкостью с характерным запахом спирта.

Всего правоохранители изъяли около 21 тыс. литров жидкости на сумму более 6 млн грн.