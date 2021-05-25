Чиновники криворожского горсовета организовали нелегальную схему закупки тестов на COVID-19, – ГФС

Сотрудники Государственной фискальной службы в Кривом Роге обнаружили противозаконную схему закупки тестов на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Исполком организовал закупку оборудования для проведения анализов на коронавирус методом ПЦР, для нужд Криворожской инфекционной больницы по цене, завышенной в 3,5 раза. Размер убытков местному бюджету составляет около 4 млн грн", – говорится в сообщении.

На данный момент проходят обыски с целью обнаружения и изъятия документов относительно указанных закупок и поставок оборудования.