Угольные ТЭС Ахметова отравляют воздух больше, чем вся энергетика Европы

Самой грязной электростанцией Европы является Бурштынская ТЭС. При этом Украина выбрасывает ядовитой пыли с содержанием тяжелых металлов больше, чем все страны ЕС, Турция и Западные Балканы вместе взятые.

Об этом заявила общественная организация "Екодия" со ссылкой на новое исследование международного аналитического центра EMBER.

Отмечается, что Украина производит 72% всех выбросов зольной пыли в Европе, 27% двуокиси серы и 16% оксидов азота.

Среди топ-10 электростанций с наибольшими выбросами зольной пыли (PM10), Украине принадлежат 8. Сюда входят Кураховская, Бурштынская, Трипольская, Луганская, Змиевская, Углегорская, Славянская и Ладыженская ТЭС. Все они были введены в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого века.

В топ-30 по этим выбросам входит 18 украинских ТЭС. В то же время отмечается, что микрочастицы пыли PM10 в загрязненном воздухе являются причиной около 80% преждевременных смертей, связанных с выбросами угольных электростанций в Европе.

По объемам выбросов двуокиси серы (SO2) Бурштынская ТЭС занимает 1-е место на континенте. Она также является самой старой ТЭС среди десятки топ-загрязнителей - ее ввели в эксплуатацию в 1964 году. Среди 30 крупнейших источников выбросов этого ядовитого вещества Украине принадлежат 12 станций.

Что касается выбросов оксидов азота (NOx), то Запорожская ТЭС занимает 2 место среди крупнейших загрязнителей. Другие украинские ТЭС уступают только крупнейшим электростанциям Европы (Германии, Польши и Сербии). Однако и здесь в рейтинге топ-30 загрязнителей Украине принадлежит 9.

Авторы исследования отмечают, что со времени присоединения Украины к Договору об Энергетическом Сообществе в 2011 году ни одна из украинских ТЭС не была приведена в соответствие с требованиями Директивы ЕС по выбросам.

Согласно подсчетам Секретариата Энергетического Сообщества суммы государственных субсидий в угольную энергетику Украины являются самыми большими во всем регионе и в 2018-2019 годах составили 751 млн евро.

Доминирующие позиции на рынке тепловой генерации принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова. Ему принадлежат 9 из 15 украинских теплоэлектростанций, 17 шахт, углеобогатительные комплексы, а также не менее грязные металлургические и коксохимические предприятия, объединенные в холдинг "Метинвест".

Агентство по охране окружающей среды США отмечает, что мелкая зольная пыль в форме микрочастиц PM2.5 может попадать в кровоток, повреждать легкие и сердце, вызывать инсульт и приводить к преждевременной смерти. Двуокись серы в высоких концентрациях способна вызвать опасное для жизни накопление жидкости в легких, а даже однократное влияние высокой концентрации может вызвать хронические заболевания вроде астмы. А оксиды азота вызывают воспаление дыхательных путей и нарушают нормальные клеточные механизмы, повреждают ткани, снижают свойства иммунитета человека. Выбросы двуокиси серы и оксидов азота также приводят к кислотным дождям, которые вредят лесам и другим экосистемам, тогда как осаждаясь на землю, зольная пыль загрязняет почвы токсичными тяжелыми металлами. Согласно результатам многолетнего научного исследования, опубликованного в 2011 году, общие экологические убытки от угольной энергетики в США оценивались от $175 до 523 млрд в год.

9 из 20 самых грязных предприятий тепловой энергетики в Украине принадлежат ДТЭК Рината Ахметова, 3 ТЭС государственной "Центрэнерго" до недавнего времени контролировались Игорем Коломойским, 1 ТЭС принадлежит краматорскому депутату от группы "Доверие" Максиму Ефимову, а грязные ТЭЦ - экс-нардепу Анатолию Шкрибляку. Все частные ТЭС и ТЭЦ, работающие в Украине, оформлены на офшорные компании и выводят прибыли за границу.