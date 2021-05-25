Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня

Решением Межведомственного координационного совета Грузии по борьбе с пандемией COVID-19, с 1 июня Грузия откроет сухопутные границы.

Об этом сообщил руководитель оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе, передает Интерфакс-Украина.

"Сухопутные границы Грузии будут открыты с 1 июня, и можно будет пересечь границу с полным сертификатом вакцинации и отрицательным результатом ПЦР или только с отрицательным результатом ПЦР за последние 72 часа", - сказал он.

При этом он отметил, что рекомендуется также, чтобы все посетители имели медицинскую страховку.

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

С 1 февраля 2021 года в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране были сняты ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов.