Кабмин распределил 3 миллиарда на борьбу с коронавирусом

Кабинет министров принял постановление об утверждении Порядка распределения бюджетных назначений на мероприятия, связанные с вакцинацией населения и предотвращением распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Объем финансирования по соответствующей бюджетной программе составляет 3 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Согласно Порядку определяется механизм подачи обращений о распределении бюджетных назначений, ответственность главных распорядителей за целевое и эффективное использование бюджетных средств, а также проведение мониторинга информации об использовании этих средств и подачу соответствующих материалов правительству и комитету Верховной Рады по вопросам бюджета.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения в мае закупило валюты на 3,8 млрд грн с целью оплатить вакцины против коронавирусной болезни. Всего на конец мая из государственного бюджета на закупку вакцин потрачено 7,7 млрд грн.