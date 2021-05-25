Количество платежных карт в Украине превысило 75 миллионов, – Нацбанк

С начала года количество платежных карт в обращении выросло на 2,5% и составило 75,3 млн штук.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Facebook.

В целом, в Нацбанке отметили, что безналичные операции с использованием платежных карт остаются популярными среди украинцев. В марте почти 90% операций с платежными картами были безналичными. Сумма безналичных операций за месяц составила около 61% от всех операций с картами.

Кроме того, в январе-марте продолжила расширяться украинская платежная инфраструктура – количество пунктов продажи товаров, которые принимают платежные карты увеличилось на 2% до 334 тысяч.

Также за этот период сеть торговых pos-терминалов выросла на 2% – до 382 тысяч. Из них почти 87% обеспечивают возможность совершить бесконтактную оплату.

В то же время, добавили в Нацбанке, темпы прироста количества торговых pos-терминалов в первом квартале 2021 года были самыми низкими за последний год. Общее количество платежных терминалов (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины на 1 апреля составляло 9,6 тыс. штук.