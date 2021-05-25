Шмыгаль спрогнозировал рост цен на землю после запуска рынка в 2 раза

Запуск рынка будет способствовать росту цены на землю минимум вдвое в течение первых 3-5 лет.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", передает пресс-служба правительства.

"Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю минимум вдвое в течение первых 3-5 лет", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, около 7 млн украинцев имеют в собственности земельные участки, которые они не могли законно продать, а также получали стоимость аренды в несколько раз ниже, чем в странах Европы.

Премьер-министр отметил, что запуск рынка земли позволит увеличить производительность сельского хозяйства.

"Высокомаржинальные культуры и длинные инвестиции в сельском хозяйстве составляют незначительную долю именно потому, что мораторий блокировал такую ​​возможность. После запуска оборота земель производителей появится возможность планировать свою деятельность на годы и десятилетия вперед, и не бояться инвестировать", – отметил глава правительства.

Шмыгаль также пообещал, что мелкие и средние фермеры получат доступ к дешевым кредитам и первоочередное право выкупа земли в случае, если землевладелец решит продать свой пай.

"Часть программ уже работает, а еще часть будет запущена после принятия парламентом закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве", – сказал глава правительства.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм присвоения 5 тыс. гектаров государственных земель сельскохозяйственного назначения при помощи чиновников Госгеокадастра, которые действовали по заказу менеджмента крупного агрохолдинга.