Суд снял арест с охотничьей базы беглого экс-министра Клименко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил арест базы охоты и спортивно-любительской рыбалки в Киевской области, который был наложен в рамках закрытого уголовного производства в отношении бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Такое решение 21 мая принял следственный судья ВАКС, сообщает "Слово и дело".

29 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело о так называемых "налоговых площадках" Клименко. В САП поясняли, что сроки расследования дела истекли еще в 2018 году, а собранных доказательств было недостаточно для передачи дела в суд.

После этого в суд обратился представитель ООО "Голдвейн", который просил отменить арест базы охоты и спортивно-любительской рыбалки общей площадью 3021 кв. м в урочище Белое озеро Переяслав-Хмельницкого района Киевской области. Судья ходатайство удовлетворил.

При этом 20 мая 2021 года Национальное агентство по розыску и менеджмента коррупционных активов объявило о поиске управляющего этой базой.

В ноябре 2013 года издание Insider выяснило, что брат Александра Клименко Антон является совладельцем ООО "Голдвейн". Именно эта фирма сейчас владеет указанной базой в Киевской области.

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Как сообщалось, 13 мая 2020 года Апелляционная палата ВАКС отменила решение о заочном аресте Клименко в связи с отстутствием объявления подозреваемого в международный розыск. Александр Клименко был министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова с 2012 по 2014 год. После Революции достоинства сбежал из Украины.

Его подозревали в участии в создании преступной организации, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества, служебном подлоге. По данным следствия, Климнеко в 2012-2013 годах, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, путем незаконного возмещения из Государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий.

Кроме того, прокуратура расследовала дело о создании Клименко так называемых "налоговых площадок", в результате чего государству был нанесен ущерб более 104 млрд грн.

В мае 2017 года по этому делу правоохранители проводили в 15 областях Украины спецоперацию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов. Были задержаны 23 представителя налоговых администраций в областях.

Однако в итоге все задержанные по делу "налоговых площадок" Клименко вышли из-под стражи, так как УПК Украины не предусматривает содержания под стражей подозреваемых во время досудебного следствия более одного года.