Кувейт разрешил поставки молочных продуктов из Украины

Украинские производители молока и молочных продуктов получили возможность экспортировать свою продукцию в еще одну страну – государство Кувейт.

Соответствующий ветеринарный сертификат согласован компетентными органами обеих стран, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Регион Залива, в частности Кувейт, интересует многих украинских производителей пищевых продуктов. Я рад сообщить, что сегодня мы создали для них дополнительные возможности зарабатывать на этом рынке благодаря совместной работе МИД и Госпродпотребслужбы. В долгосрочной перспективе это также усилит позиции Украины как поставщика аграрной и пищевой продукции в Кувейт", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как отмечается в сообщении, для украинских производителей молока и молочных продуктов это уже пятый открытый экспортный рынок с начала 2021 года – ранее были открыты рынки Ливана, Японии, Аргентины и Ливии.