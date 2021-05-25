Первая страна Европы объявила о достижении коллективного иммунитета к коронавирусу

Мальта стала первым государством ЕС, где появился коллективный иммунитет к коронавируса.

Как сообщили в Министерства здравоохранения страны, около 70% ее взрослого населения уже получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19, передает Deutsche Welle.

При этом 42% населения в возрасте от 16 лет прививались дважды, а среди людей в возрасте от 60 лет доля вакцинированных достигает 95%.

Сообщается, что в случае снижения числа заражений коронавирусом с 1 июля правительство ослабит требование к ношению защитных масок. Между тем обязанность находиться в защитной маске на пляжах Мальты отменяют уже со следующей недели.