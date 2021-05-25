Глава Минагрополитики анонсировал введение обязательного налога с каждого гектара земли
Об этом сообщил глава ведомства Роман Лещенко, передает Интерфакс-Украина.
По словам министра, этим законопроектом будут внесены изменения в Налоговый кодекс Украины в части налогообложения земельных участков, для них будет введено понятие минимального налогового обязательства.
"Независимо от того, кто работает на этой земле, организационно-правовая форма не имеет значения. Значение имеет то, что каждый гектар украинской земли должен быть учтен, и он должен облагаться налогом по минимальному налоговому обязательству, поскольку такая детенизация "внутреннего офшора" предполагает миллиарды дополнительных отчислений в местный бюджет", – отметил министр.
По его данным, законопроект разрабатывается, поскольку в Минагрополитики, Госгеокадастр и Налоговую службу обращаются громады с просьбой предоставить им реальный финансовый инструмент учета и налогообложения для увеличения поступлений в местные бюджеты.
Он уточнил, что в будущем в подзаконных актах будут прописаны контрольно-надзорные полномочия громад, которые позволят им прекращать деятельность работающих без документов субъектов хозяйствования и бороться с самозахватами земли.
По оценке Лещенко, суммарная площадь участков во "внутреннем офшоре", по данным Минагрополитики и Государственной налоговой службы, может составлять 8-9 млн га.