Ремонт Мозырского НПЗ не повлияет на поставки битума в Украину

Плановый ремонт Мозырского НПЗ, старт которого запланирован на начало июня 2021 года, не скажется на поставках дорожных битумов в Украину.

Об этом сообщил заместитель генерального директора завода Олег Протасов, передает enkorr.

"Ремонт на заводе никоим образом не повлияет на объемы поставок битума в Украину", - заявил Протасов.

Он отметил, что плановые ремонты битумных установок были произведены прошлой зимой, поэтому сейчас их останавливать не будут.

По данным Консалтинговой группы "А-95", в 2021 году Мозырский НПЗ наращивает поставки ресурса в Украину. Так, за 23 дня мая с него было отгружено уже 40,5 тыс. тонн битумов, тогда как за весь прошлогодний май этот показатель составил 46,7 тыс. тонн. В апреле 2021 года импорт битума с завода вырос на 66%, до 55,2 тыс. тонн, по сравнению с апрелем 2020 года.

В 2020 г.оду Мозырский НПЗ увеличил отгрузки битума на украинский рынок на 40%, до 410 тыс. тонн, заняв долю украинского рынка в 36%.

На начало июня запланирован ремонт Мозырского НПЗ, из-за чего объем отгрузок дизельного топлива украинским контрагентам на период ремонта был сокращен на 35% - с 240 тыс.. до 150 тыс. тонн. Однако в случае отсутствия сырья на "Нафтане" из-за санкций МНПЗ будет вынужден переориентировать свои объемы на внутренний рынок, который в Беларуси приоритетно закрывает "Нафтан". Это грозит уменьшением и так уже урезанных объемов для Украины.

В 2020 г.оду белорусские нефтеперерабатывающие предприятия поставили в Украину 2,22 млн тонн дизельного топлива, или 30% всего украинского рынка, 857,2 тыс. тонн бензинов (40% рынка) и 582,6 тыс. тонн битума (49% рынка).