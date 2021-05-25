Пенсионный фонд оценил задолженность по выплате пенсий перед переселенцами в 11 миллиардов

Пенсионный фонд оценивает задолженность по выплате пенсий перед пенсионерами из оккупированных территорий, но не оформили справку внутренне перемещенного лица, в 11 млрд грн.

Об этом свидетельствует проект разработанного Пенсионным фондом проекта постановления Кабмина о порядке погашения этой задолженности, который обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно документу, речь идет о задолженности по выплате пенсий за определенный период перед получателями пенсий, которым текущие выплаты уже восстановлены, в том числе по решению суда.

Документ касается лиц, которые отказались от справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.

Согласно пояснительной записке к постановлению, для осуществления таких выплат, в бюджете Пенсионного фонда должна быть предусмотрена отдельная программа.

"Реализация проекта акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины в сумме 11 млрд грн... При этом расчет проведен по пенсионерам, которым осуществляются пенсионные выплаты", – отмечается в документе.

Согласно расчетам Пенсионного фонда, эти выплаты предлагается начать с 2022 года (6,1 млрд грн) и продолжить в 2023-2024 годах.

"Кроме того, на 1 апреля 2021 года в Пенсионном фонде Украины учитывается 76,7 млрд грн невыплаченных пенсионных выплат за прошлые периоды пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц, не состоящих на учете на территории, подконтрольной украинской власти. В случае их обращения указанные расходы необходимо будет предусматривать в бюджете Пенсионного фонда Украины в следующих бюджетных периодах", – говорится в пояснительной записке.